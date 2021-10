As birras – O que fazer quando elas acontecem?

Ao fazer uma birra a criança está pedindo ajuda, logo existem algumas estratégias que os pais podem usar para oferecer essa ajuda aos filhos.

Ao se tornar pais surgem também a necessidade de se aprender novas habilidades. E uma dessas habilidades que precisam ser desenvolvidas está relacionada diretamente às birras, compreender o porque elas acontecem faz toda a diferença na relação familiar pois, dificilmente uma criança irá passar pela fase infantil sem apresentar algum episódio de birras.

As birras são comportamentos que observamos nas crianças principalmente as mais pequenas. Quem nunca presenciou um ataque de birra de uma criança no supermercado, no shopping ou parque? Muitos pais não sabem o que fazer nesses momentos e acabam ficando irritados e nervosos, o que acaba fazendo com que a crise de birras aumente ao invés de diminuir.

De acordo com a psicóloga com foco em Psicologia Infantil e Orientação de pais Geórgia A. Carvalho, as birras são comportamentos inadequados esperados. As crianças em alguns momentos do seu processo de desenvolvimento irão apresentar esse tipo de comportamento e ele tem a finalidade de comunicar aos pais que ela precisa de ajuda.

“As birras acontecem porque as crianças ainda não sabem lidar com os seus sentimentos, principalmente os de frustração e raiva, por isso acabam recorrendo ao choro descontrolado, a arremessar objetos e até mesmo a agredir outras pessoas. Isso acontece pois o seu cérebro ainda é imaturo, e elas precisam de tempo e da ajuda de um adulto para aprenderem a se autorregularem. É importante ensinar aos pais como podem ajudar os filhos a se acalmarem e redirecionar a atenção quando essas crises acontecerem” comenta a psicóloga Geórgia A. Carvalho com foco em Psicologia Infantil e orientação de pais.

É preciso destacar que a infância é um período curto e muito importante. Nesta fase as crianças aprendem com mais facilidade, e principalmente por imitação, elas observam tudo o tempo todo. Por isso, a necessidade de ser um bom modelo para os filhos.

