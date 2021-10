Famílias aproveitam feriado do Dia das Crianças no Zoológico Municipal

Programação incluiu apresentações teatrais com distribuição de pipoca e picolé para a criançada

Famílias de Volta Redonda aproveitaram o feriado prolongado para curtir a programação especial do Dia das Crianças no Zoológico Municipal. Foram três dias de apresentações teatrais com o espetáculo “O senhor das letras”, um projeto de literatura para as crianças, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

Durante as apresentações, as crianças receberam pipoca e picolé da equipe do Zoo. Obedecendo o protocolo de prevenção à Covid-19 para evitar aglomerações, as famílias tiveram que fazer o agendamento prévio no site: https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/

As famílias também tiveram que apresentar o comprovante de vacinação contra o novo coronavírus para acessar o espaço, a obrigatoriedade do uso de máscara igualmente foi solicitada. Totens com álcool 70% para higienização das mãos foram disponibilizados na entrada do Zoológico.

De acordo com o responsável pelo Zoológico Municipal, biólogo Jadiel Teixeira, o número maior de visitantes foi registrado na terça-feira (12), já no sábado e domingo a chuva atrapalhou um pouco as visitas no espaço.

“Tudo ocorreu dentro do previsto pela nossa equipe, as famílias se cadastraram previamente no site, e respeitaram o limite que abrimos para a programação de três mil visitantes por período (manhã e tarde). No feriado do Dia das Crianças percebemos uma movimentação maior de visitantes, em comparação ao fim de semana”, disse.

Além das apresentações teatrais, as crianças aproveitaram o parque dos brinquedos, área verde e o recinto dos animais.