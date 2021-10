Homem é detido com réplica de pistola no bairro Voldac

Um homem foi detido com uma réplica de pistola na noite de terça-feira (12) em Volta Redonda. A abordagem ocorreu em um bar no bairro Voldac.

Os agentes estavam em patrulhamento quando receberam informações de que o suspeito estaria portando uma arma de fogo dentro do estabelecimento. Os policiais foram até o local e flagraram o suspeito com o simulacro da pistola na cintura. Mais cedo na Rua Araruama, na Servidão João Paulo, no bairro Siderlândia, policiais militares detiveram dois suspeitos por tráfico.

De acordo com a PM, um deles portava uma mochila preta com 19 trouxinhas de maconha e 130 pinos de cocaína. Questionados, eles confirmaram aos policiais que estavam traficando. Os celulares da dupla também foram apreendidos. Todos foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde as ocorrências foram registradas.