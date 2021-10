Jovem é preso com espingarda e drogas no bairro Boa Vista II

Um jovem de 24 anos foi preso na manhã de terça-feira (12) com uma espingarda e drogas em Barra Mansa. O flagrante ocorreu na Rua Josué Fernandes, no bairro Boa Vista II.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição chegou até o suspeito após informação de que ele estaria gerenciando o tráfico no bairro e intimidando moradores com a espingarda. O suspeito, morador de Angra dos Reis, foi abordado e com ele foram apreendidos uma espingarda calibre 36, seis cartuchos do mesmo calibre, 293 trouxinhas de maconha e 44 pinos de cocaína.

Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade e autuado por tráfico de drogas. (Foto: PM/Divulgação)

Por Felipe Cury