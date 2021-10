Saae-VR está construindo sistema no bairro Verde Vale para solucionar problemas como vazamentos e infiltrações em residências

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) e com apoio de diversas secretarias e autarquias, está realizando reparos e construindo uma nova rede de esgoto que interliga as ruas da Figueira e PG, no bairro Verde Vale. O objetivo é acabar com o vazamento do esgoto na rede de águas pluviais que atende as vias e a infiltração em algumas residências do local. No total serão construídos 150 metros de rede de esgoto, com investimento de aproximadamente R$ 36 mil, beneficiando cerca de 30 famílias.

O gerente de Manutenção do Saae-VR, José Marques Rigon, conta que, devido ao grande número de ocorrências registradas pelos moradores do local, as equipes do Saae-VR foram ao local e constaram que o esgoto estava sendo coletado pela rede de águas pluviais e que esta estava danificada.

“Nas escavações, verificamos que duas residências da Rua PG estavam com grande volume de esgoto sob elas, e a Defesa Civil interditou o imóvel de número 450, onde também uma escada cedeu, devido ao problema existente”, explicou Rigon.

Morador da residência interditada, o vigilante José Roberto Ventura explicou que a rede era antiga e aconteciam constantes entupimentos, além de o esgoto retornar às casas pelos ralos, ocasionando muitos problemas como mau cheiro.

“Agora, com a construção da nova rede, acredito que irá solucionar definitivamente esse problema que se arrastava. Eu e outros moradores estamos muitos satisfeitos”, afirmou José Roberto.

De acordo com o chefe da Divisão de Esgoto e Civil do Saa-VR, Reginaldo Barbosa, devido ao problema encontrado, foi feito uma obra emergencial para minimizar o retorno de esgoto nas residências afetadas, até que fosse feita a licitação para construir a nova rede de esgoto. A obra tem previsão de um mês para ser concluída.

“Foi uma grande intervenção que vai melhorar a vida de muitas famílias. Agradeço ao empenho de toda equipe do Saae-VR e dos profissionais de outras áreas da prefeitura.

Estamos trabalhando juntos para resolver os problemas e reconstruir a cidade”, afirmou o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

Além do Saae-VR e da Defesa Civil, a intervenção contou com apoio de equipes das secretarias de Infraestrutura (SMI), de Ação Comunitária (Smac), e do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR). Fotos: divulgação Secom/PMVR.