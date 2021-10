Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Cruz

Agentes do 28º BPM prenderam um homem e apreenderam um adolescente na terça-feira, no Condomínio Residencial Ingá ll, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Foram apreendidos 142 pedaços de maconha, 205 cápsulas de cocaína, um comunicador, dois celulares e R$161 em dinheiro.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. O homem foi autuado por tráfico de drogas. O adolescente por fato análogo ao tráfico de drogas.