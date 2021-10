Porto Real aplica mais de 26 mil doses de imunizantes contra Covid

Município ainda zerou as internações e diminui a média móvel de casos

Nesta semana a Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alcançou a marca de mais de 26 mil doses aplicadas, das vacinas utilizadas no combate ao coronavírus. A Secretaria ainda ressalta que tanto no Hospital Municipal, quanto no Hospital Regional, não há a ocupação de leitos com munícipes positivos à doença.

Os dados foram informados pela SMS através do ‘Boletim Covid-19’ do dia 12 de outubro, mostrando que das 26.129 doses das vacinas aplicadas, 15.738 pessoas foram utilizadas como 1ª Dose. O boletim ainda destaca que 10.155 pessoas também receberam a 2ª Dose ou a Dose Única. Além disso, 236 pessoas já receberam a 3ª dose (Dose Reforço), sendo contempladas com mais um ciclo de imunização estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

“Para chegarmos a esses números, a SMS dispõe de 7 Unidades de Saúde da Família e mais uma Central de Vacinas, onde são feitos os atendimentos aos munícipes. Também articulamos a repescagem em horário noturno, onde vacinamos aqueles que não podem ir no horário convencional. Tudo isso teve um impacto direto na queda de novos casos e zerou a quantidade de moradores internados, mostrando o empenho que a gestão vem apresentando a Saúde”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis. Foto: Fabiano Sabino