Policiais Militares apreendem drogas no Padre Josimo

Policiais militares receberam informações na tarde de quarta-feira, sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado no interior de uma casa em construção na Rua 14, nas proximidades de uma fazenda, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e dois suspeitos fugiram com a aproximação da viatura policial. No local foram apreendidos 390 pinos de cocaína e 31 páginas de adesivos com a inscrição da facção local. Os agentes apresentaram as drogas na 93° DP para medidas cabíveis.