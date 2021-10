Mais Música são as atrações para o fim de semana no Sider Shopping

O Sider Mais Música é sucesso garantido. O projeto que conta com diversos cantores da região Sul Fluminense traz sempre o melhor da música nacional e internacional. E nesse sábado, dia 16/10, Renan Fael, faz a alegria dos amantes do Sertanejo, e no dia 23/10, Gabi Cantto, traz o melhor do POP, para encerrar o mês e comemorar os 32 anos do Sider Shopping, no dia 30/10, a banda Levada do Samba toca muito pagode para alegrar e comemorar a data em clima de alegria. As apresentações acontecem todos os sábados, na praça de alimentação, no horário das 17h às 20h.

O Sider é o primeiro shopping do sul do Estado do Rio de Janeiro e está localizado, estrategicamente, no principal eixo de tráfego de Volta Redonda e ao lado de um dos principais corredores comerciais da região. Além disso, o Sider Shopping está comprometido com a segurança de seus clientes e mantém medidas como higienização constante dos locais, e disponibiliza em todos os andares álcool gel para seus clientes.

Programação:

Mais Música mês de outubro:

16/10- Renan Fael apresenta o melhor do Sertanejo

23/10- Gabi Cantto apresenta o melhor do POP

30/10- Para comemorar o aniversário do Sider a banda Levada do Samba apresenta o melhor do pagode.

As apresentações acontecem todos os sábados, na praça de alimentação, no horário das 17h às 20h, no Sider Shopping.