População do Retiro recebe unidade de saúde revitalizada

Até o fim do ano, Prefeitura de Volta Redonda entrega mais sete unidades da Atenção Primária reformadas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou na tarde desta quinta-feira, dia 14, a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Retiro II – Dr. Jader Boechat totalmente revitalizada à população do bairro. O local recebeu pintura geral, reparos nas portas e janelas, paisagismo, além de atualização no mobiliário. O objetivo é proporcionar um ambiente confortável para atender melhor os mais de dez mil usuários e funcionários que atuam na unidade.

O espaço, que fica na Rua Grandes Lojas, nº 77, conta com recepção; arquivo; duas salas ginecológicas, totalmente equipadas; dois consultórios clínicos; um consultório pediátrico; uma sala para coleta de sangue, uma para vacinação, outra para curativos; sala para o programa Educação em Saúde; local para esterilização e distribuição de material; vestiário feminino e masculino para funcionários; farmácia; cozinha; depósito de material de limpeza; além de estacionamento.

A secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, participou da cerimônia de entrega e afirmou estar feliz com a condição da estrutura UBSF Retiro II. “Sabemos que o primordial é a equipe acolher bem à população, mas tenho certeza que um local limpo, claro e com conforto estimula o bom atendimento. Este espaço é um patrimônio da comunidade e aqui que se faz a prevenção à saúde”, disse.

Conceição ressaltou que a Rede de Saúde de Volta Redonda é potente e a reforma dos equipamentos é parte da reestruturação dos serviços prestados. “Também estamos trabalhando para aumentar o número de profissionais. Esta unidade do Retiro, por exemplo, precisa ampliar a equipe do Programa de Saúde da Família (PSF)”, falou, lembrando que a recuperação da Saúde passa por parcerias com outras secretarias como a firmada com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) na unidade Retiro II.

De acordo com a gerente da UBSF Retiro II, a enfermeira Isabella de Resende Henriques, a população assistida pela unidade conta com duas enfermeiras, dois técnicos em enfermagem, um médico generalista, um ginecologista, um pediatra homeopata, quatro Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), dois funcionários administrativos e um auxiliar de serviços gerais.

“Fazemos aqui todo trabalho preconizado para uma unidade da Atenção Primária. Acolhimento, aferição de pressão e índice glicêmico, curativos, vacinação, atendimentos clínicos, de enfermagem, pediátrico, ginecológico, realização de testes rápidos para hepatites B e C, HIV e Sífilis, teste de gravidez, visitas domiciliares e grupos de planejamento familiar”, enumerou.

HOMENAGEM – A filha do Dr. Jader Boechat, que dá nome à unidade de saúde, mandou mensagem agradecendo a homenagem. “Ficamos muito satisfeitos com a notícia que os pacientes que tanto meu pai dedicou a vida serão mais bem acolhidos num local mais higienizado visualmente, onde serão tratados com amor e dedicação”, afirmou.

Na próxima semana, moradores do bairro Caieiras ganham unidade reformada

A Secretaria Municipal de Saúde segue com as entregas de unidades da Atenção Primária que passaram por revitalização na próxima quinta-feira, dia 21, pela UBSF Caieiras. Ainda neste mês de outubro os moradores do bairro Siderlândia também ganham unidade reformada.

Em novembro, os beneficiados serão os usuários das UBSFs dos bairros Coqueiros, Rústico e Vila Americana. E, em dezembro, recebem unidades revitalizadas a população dos bairros Três Poços e Belmonte.

No evento de entrega da UBSF Retiro II também estavam o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Geraldo Barbosa; o vereador Hallison Vitorino; Horácio Ancel, do departamento de Manutenção e Obras da Smac, responsável pela revitalização na unidade; além de representantes da equipe da Saúde como a diretora do Departamento de Atenção Primária, Albanéa Trevisan; a coordenadora da Atenção Primária, Sílvia Santos; e a coordenadora do Distrito Sanitário III, do qual faz parte da UBSF Retiro II, Stella Maris. Secom/PMVR com fotos de divulgação