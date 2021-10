PRF apreende mais de 120 pássaros silvestres, na Dutra, em Itatiaia

OPERAÇÃO ÉGIDE – APREENSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES NA DUTRA, EM ITATIAIA

Aproximadamente 120 pássaros silvestres seriam transportados por quase 900 quilômetros no banco traseiro e no porta-malas de um carro em caixas de papelão sem nenhum tipo de ventilação

Na madrugada desta quinta feira (14), a Polícia Rodoviária Federal prendeu duas pessoas e apreendeu aproximadamente 120 pássaros silvestres sendo transportados de forma irregular e em situação de maus-tratos num carro. A ação ocorreu na BR 116, em Itatiaia.

Durante a operação Égide, voltada para o combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Fiat/Argo que transitava na rodovia, conduzido por um homem de 46 anos, acompanhado de outro, de 42. Ao realizarem a vistoria no carro, os PRFs encontraram aproximadamente 120 pássaros silvestres, das espécies Araras e Papagaios. As aves estavam no banco traseiro e no porta-malas do automóvel, amontoados dentro de caixas de papelão e sem ventilação adequada, em situação de maus-tratos.

O condutor confessou que adquiriu os pássaros em Uberaba/MG e os levariam para o Rio de Janeiro/RJ, num percurso de quase 900 quilômetros, onde comercializariam as aves em feiras da região. No mercado negro as araras e os papagaios podem ser vendidos por valores que variam de 2 a 15 mil reais.

Os homens foram presos por crime ambiental e encaminhados à polícia judiciária local, com o veículo apreendido. Os pássaros serão encaminhados aos órgãos ambientais para avaliação veterinária, para posteriormente serem reintroduzidos à natureza.

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.