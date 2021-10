Santa Casa recebe verba de R$2,2 milhões para compra de equipamentos

Emenda do deputado federal Delegado Antonio Furtado vai garantir a compra de um mamógrafo para atender a região e outros equipamentos

“Investir em saúde é garantir qualidade de vida para as pessoas”. A frase do deputado federal Delegado Antonio Furtado demonstra a preocupação em buscar recursos para equipar e melhorar o atendimento médico no Sul Fluminense. Tanto que viabilizou R$2,2 milhões para que as Santas Casas da região. Em visita a Barra Mansa, aproveitou para conhecer as novas instalações e as reformas que foram realizadas no hospital.

– Precisamos garantir uma saúde de qualidade para as pessoas que precisam de cuidados médicos. Uma unidade hospitalar que atende a mais de 200 mil pacientes, entre SUS e convênio, precisa de toda a atenção e investimento para que consiga manter os atendimentos à população – explicou o parlamentar.

Entre os equipamentos que serão adquiridos com a verba parlamentar está um mamógrafo. Equipamento necessário para auxiliar na prevenção e tratamento de câncer de mama.

– Estamos no “Outubro Rosa” e essa é uma notícia que chega na melhor época. Com os recursos que destinamos, será possível comprar o equipamento de mamografia e ajudar no tratamento e prevenção das mulheres. São R$2,2 milhões enviados para as Santas Casas da região, entre elas a de Barra Mansa e Resende – detalhou o parlamentar.

Durante a visita a Santa Casa de Barra Mansa, os novos espaços foram apresentados ao deputado, como a recepção central, que foi toda reformada, e a área destinada aos serviços de imagem.

– É sempre muito importante receber o deputado Furtado aqui. Um deputado que muito tem nos ajudado e muito tem contribuído para que a Santa Casa forneça um atendimento digno para toda a população, seja de Barra Mansa como de outras cidades – agradeceu Getúlio Pereira, provedor da Santa Casa de Barra Mansa. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa