Exposição segue até 7 de novembro; Alexandre Geraidine, um dos fundadores do concurso, é o homenageado nesta edição

A 31ª edição do Salão de Humor de Volta Redonda está aberta para visitas até o dia 7 de novembro, de segunda a sexta-feira, de 08h às 17h, no primeiro andar da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, no Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília. A cerimônia de abertura ocorreu na noite dessa quinta-feira (14).

A exposição reúne cartuns, caricaturas, charges e quadrinhos. A seleção dos trabalhos foi organizada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Uma comissão julgadora fez a seleção das obras para as premiações.

De acordo com a secretaria, mais de 120 artistas de todo Brasil se inscreveram nesta edição, que presta uma homenagem a Alexandre Geraidine, primeiro funcionário da secretaria de Cultura de Volta Redonda, e um dos criadores do Salão de Humor, que faleceu em julho deste ano.

A mostra dedicada a Geraidine foi inaugurada no segundo andar da biblioteca municipal, junto à sala cultural – antigo auditório – que a partir de agora leva o nome do funcionário público. Familiares de Alexandre Geraidine participaram do cerimonial de abertura.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, destacou que o antigo auditório foi ressignificado em homenagem a Geraidine abrigando além da galeria de arte, um espaço multiuso para atender a todos os segmentos culturais, como dança, literatura, teatro, cinema, oficinas de arte e palestras.

“Alexandre Geraidine sempre foi um defensor do patrimônio cultural e da preservação da memória da nossa cidade, foi um dos que lutaram pelo tombamento do Cine 9 de Abril, por exemplo. Foi o primeiro servidor na área cultural criando projetos de incentivo e fomento das artes, é uma justa homenagem o que estamos fazendo em sua memória”, disse o secretário.

Também estiveram presentes na abertura o assessor especial de governo Deley de Oliveira – representando o prefeito Antonio Francisco Neto– as secretárias municipais de Esporte e Lazer (Smel), Rose Vilela, de Planejamento (Seplag), Cora Peixoto e a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez. Além das representantes da cadeira de literatura do Conselho Municipal de Cultura, Raquel Leal e Elisa Carvalho.

A viúva de Alexandre Geraidine, Angélica Spinola, acompanhada dos filhos Daniel e Sara, comentou que recebeu com muita honra a homenagem da secretaria de Cultura. “Alexandre foi um grande defensor do patrimônio cultural da nossa cidade. Ele gostava de atuar nos bastidores sendo um grande profissional. É com muito carinho que recebemos essa homenagem em sua memória”, disse Angélica.

Representando o prefeito Antonio Francisco Neto, o assessor Deley de Oliveira, em seu discurso citou a reconstrução de Volta Redonda e mencionou que a arte é a esperança em dias melhores. “Encontramos a cidade devastada e estamos trilhando o caminho da reconstrução, já avançamos e a reforma da Biblioteca Municipal é uma das conquistas do nosso governo. O Salão de Humor vem para nos dar um alívio e nos expressarmos por meio da arte diante desse momento pandêmico em que estamos vivendo”, comentou.

Exposição infantil ‘Eu amo livros’

No subsolo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni a mostra “Eu amo livros” também foi aberta ao público nessa quinta (14) e pode ser conferida também até 7/11. Crianças até 12 anos enviaram desenhos sobre a temática, todos os trabalhos enviados foram selecionados para a exposição.

Protocolo de prevenção ao novo coronavírus

Obedecendo ao protocolo de prevenção à Covid-19 para visitar a exposição é obrigatório o uso de máscara durante toda a permanência no espaço. Nas entradas dos ambientes está sendo disponibilizado álcool 70% (em gel) para a higienização das mãos.

Serviço

Exposição ‘Salão do Humor de Volta Redonda 2021’ segue até 07 de novembro, de 08h às 17h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, no Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília. Escolas podem agendar visitas guiadas pelo e-mail: salaodohumorvr@gmail.com