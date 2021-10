Carreta pega fogo na Dutra, em Barra Mansa

O baú de uma carreta pegou fogo na tarde desta sexta-feira, por volta das 16 horas, nas proximidades da Pedreira Pombal, em Pombal, sentido São Paulo, em Barra Mansa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e constatou que incêndio tinha iniciado na carga transportada pela carreta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e agiu rapidamente e impediu que as chamas se espalhassem e consumissem todo o veículo. Foi verificado que se trata de devolução de mercadorias do Mercado Livre. Não houve vítimas e nem congestionamento, apenas lentidão do fluxo de veículos no local. Não se sabe o que causou o incêndio. Matéria atualizada às 17h30min.