Nesta última quinta-feira (14/10), o Barra Mansa Futebol Clube recebeu o Barra da Tijuca, no Estádio Leão do Sul, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca (Série b2). Em campo, apesar da derrota sofrida por 3 a 0, o time barra-mansense contou com inúmeras defesas dificílimas do goleiro Marcelo que impediu uma goleada ainda maior.

O arqueiro Marcelo, de apenas 18 anos, fez sua estreia atuando pela equipe profissional do Barra Mansa e falou um pouco sobre essa experiência ao repórter Gino Lopes, da Rádio Destaque Popular:

“Eu só tenho a agradecer aos treinadores, o João, o Max e todos os envolvidos e que confiaram em mim para estar aqui. Eu pude fazer um pouco do meu trabalho. Eu estava tranquilo para essa estreia, porque para mim é um jogo praticamente normal. Não tem essa de pressão. Para mim é um jogo normal.”

Para se ter ideia de como o goleiro Marcelo trabalhou no jogo, ele foi autor de ao menos cinco defesas muito difíceis que aliviavam, momentaneamente, a intensidade ofensiva e soberana do adversário que tanto pressionava durante todo o jogo. O Barra da Tijuca terminou a partida com uma posse de bola superior a 70% e, além disso, obteve 17 finalizações e 9 escanteios.

O Barra Mansa viaja para encarar a equipe do Araruama no próximo domingo (17/10), às 15h, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, pela sexta rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

Outra boa defesa de Marcelo para o Barra Mansa – Foto: Rapha Torres

Por Diogo de Oliveira Paula