Jovem invade casa e veste roupa de morador para não ser preso

Um jovem de 21 anos, foi preso na tarde da quinta-feira, depois de invadir uma casa no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real. O suspeito tentou despistar os policiais e chegou a vestir a roupa de um morador, de 21 anos, para não ser preso. Ao ser flagrado com uma arma, jovem jogou uma pistola no mato e correu para o interior da casa, localizada na Rua A-6, onde foi preso.

Com ele, os policiais apreenderam, além da pistola, que foi encontrada, 12 pinos de cocaína, seis sacolés de maconha, 25 pedras de crack e um carregador com 16 balas. Também foram apreendidos R$ 170 em dinheiro.

O suspeito foi apresentado na delegacia de Porto Real, onde ficou preso por porte ilegal de arma de uso restrito e tráfico de drogas. (Foto: Polícia Militar)