No game do trânsito, quem bebe e dirige sempre sai perdendo

Diante do atual cenário, a pandemia fez com que novas atitudes fossem tomadas na comunicação, como o distanciamento entre as pessoas, além da redução de distribuição de materiais devido ao manuseio. Pensando nisso, a equipe de Comunicação da Secretaria de Estado de Governo, composta pelo designer Leonardo Chagas, a jornalista Marcela Lobo e a publicitária Paula Soubre, desenvolveu uma campanha para a Operação Lei Seca do Rio de Janeiro baseada em games utilizando elementos temáticos, interação e linguagem jovem, em parceria com o Detran-RJ e a Rádio Mix. Por meio de peças como adesivos de banheiro para bares, stopper em postos de gasolina, a mensagem é transmitida ao público-alvo (de 18 a 30 anos), porém com distanciamento. A veiculação da campanha teve início na Semana Nacional de Trânsito e será realizada até o fim do mês de outubro.

Com o aumento dos casos de alcoolemia registrados neste ano de 2021, nas blitzes de fiscalização da Operação Lei Seca no estado, se faz necessário abordar cada vez mais os riscos da mistura álcool e direção. Por isso, a campanha visa promover a conscientização e a educação no trânsito através da interação com a população. A campanha reforça a importância de um trânsito mais seguro e a mensagem, que é o slogan da Operação: “nunca dirija depois de beber”.

Com frases como “não perca o controle da sua vida”, “dirigir depois de beber nem de brincadeira”, as peças trazem à tona o tema da segurança no trânsito de forma leve e descontraída. Uma das peças, por exemplo, são bolachas de chopp que funcionam como um quebra-cabeça e levam a mensagem “bebida e direção não se encaixam”.

“O uso de peças com layout relacionado a videogames e pensamentos interativos voltados a jogos enriquecem o discurso da temática do álcool e direção. Abordar este assunto tão sério de forma descontraída é essencial para atrair o público jovem, que é o alvo da campanha”, explica Leonardo Chagas, designer da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Governo.

Um alinhamento com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Rio de Janeiro (Sindcomb) foi realizado para que os postos de gasolina também pudessem abraçar a campanha.

Veiculação da campanha

A campanha está sendo divulgada nas redes sociais oficiais da Operação Lei Seca, da Secretaria de Estado de Governo e estão nos pontos de ativação como bares, restaurantes e postos de gasolina, além das próprias cadeiras de rodas dos agentes de educação – que são vítimas de acidentes de trânsito envolvendo álcool e direção. Além disso, podcasts com histórias dos agentes de educação e spots de rádio estão sendo veiculados na Rádio Mix em 102.1FM, pelo site e aplicativo.