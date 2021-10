Uma denúncia anônima sobre o tráfico de drogas levou os agentes até a praça do bairro Bom Pastor, na Rua Maurício Adriano, em Barra Mansa. No local foram apreendidos um suspeito de, 27 anos, e um adolescente de 17 anos. Com os suspeitos foram apreendidos 123 Pedras de crack e cinco pedaços de crack, sete trouxinhas de maconha, três pinos de cocaína, dois aparelhos de celular e R$343, em dinheiro.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.