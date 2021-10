Agentes do 28º BPM apreenderam na madrugada desta sexta-feira, um adolescente de 17 e uma menor 15 anos, com grande quantidade de drogas na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês, em Volta Redonda.

O local já é conhecido como ponto de venda de drogas. Segundo a PM foram apreendidos 321 sacolés de maconha (total de 430 gramas), 540 pinos de cocaína (470 gramas) e 35 frascos de loló (total de 3,5 litros).

Os dois foram conduzidos, na presença dos responsáveis, à delegacia de polícia, onde a apreensão em flagrante foi confirmada por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Eles vão responder por fato análogo ao tráfico de drogas.