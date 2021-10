PRF apreende mercadoria “Pirata” na Dutra, em Itatiaia

A Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização de combate ao crime, quando por volta das 19 horas, abordou um Renault/Logan Exp16, com placa do Rio de Janeiro, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

O veículo era conduzido por um homem, de 38 anos. Ao realizar vistoria no interior do veículo foram encontradas várias mercadorias com indícios de falsificação (pirata). O condutor disse que havia adquirido as mercadorias em São Paulo, na Rua 25 de Março para revender no Rio de Janeiro.

Os agentes detiveram o condutor que foi enquadrado em contrafação de mercadorias falsas. Foram apreendidas marcas famosas como Puma, Adidas e Fila. A ocorrência foi apresentada na 94ª Delegacia de Polícia, para os devidos procedimentos.