Satisfação de Edson Quinto com mais uma conquista para Volta Redonda

O pedido do vereador Edson Quinto garante mais uma conquista para a saúde do município, o valor de R$560.000,00 é proveniente de uma emenda parlamentar do deputado Federal Luiz Antônio Corrêa que diante de uma solicitação do Edson, atendeu prontamente o correligionário. A prefeitura de Volta Redonda receberá o valor com destino certo às ações da saúde e com isso um reflexo positivo no serviço à população.

Edson explica que o deputado é também um dos autores da emenda da bancada de R$6.473.918,00 para aquisição de um aparelho de ressonância magnética para a cidade, e que sempre além do excelente atendimento, Luiz Antônio tem um olhar de compaixão pelas causas sociais, está sempre pronto em acolher nossas solicitações, que provam seu comprometimento com o Estado e principalmente com Volta Redonda e região.

De acordo com Edson Quinto é sempre uma satisfação contar com o deputado Luiz Antônio, e a certeza que tudo que chega as mãos do amigo e politico, é analisado com extrema atenção e carinho, “além de sermos do PL, sei que pesa em sua avaliação o trabalho que desenvolvemos no município a frente de anseios e reivindicações das comunidades, agradeço a confiança e seu pronto atendimento.”- finaliza Edson.