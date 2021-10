CRAS Vila Rica/Tiradentes tem atividades para todas as idades

Na próxima quinta-feira, dia 21, haverá reunião das famílias da comunidade e no dia 27 programação especial para as crianças

A equipe do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do bairro Vila Rica/Tiradentes promove na próxima quinta-feira, dia 21, o “Reunião de Famílias”. O objetivo da reunião, que acontece às 14h, é apresentar os serviços ofertados pelo CRAS e explicar a importância do Cadastro Único (CAD-Único). O encontro será na sede da Estação Cidadania, na Rua 19, número 135, que abriga o centro de assistência social. O telefone de contato é o (24) 3339-4255.

Ainda em outubro, na quarta-feira, dia 27, o espaço vai comemorar o Mês das Crianças entre 8h e 17h. Os pais poderão levar os filhos para participar de jogos e brincadeiras. Haverá distribuição de picolé, pipoca e algodão doce. O evento é gratuito, mas é preciso que os interessados façam inscrição antecipada das crianças. Além da equipe do CRAS, ligado à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), as atividades serão realizadas em parceria com as secretarias de Cultura (SMC) e Esporte e Lazer (Smel), que compõem a Estação Cidadania.

A orientadora social do CRAS, Elizabete Teixeira, explicou que, desde que foram retomadas as atividades presenciais, em maio de 2021, a equipe trabalha na divulgação dos serviços oferecidos pela unidade. Na tarde da última quarta-feira, dia 13, por exemplo, moradores participaram de um bate-papo para debater a experiência de cada um durante o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19.

“Durante a conversa, aproveitamos para divulgar as atividades que podem promover integração social e também informar sobre direitos do cidadão, que muitos ainda não sabem”, comentou Elizabete, ressaltando que o objetivo é que o CRAS seja uma extensão da casa dos moradores e que todas as famílias participem das atividades oferecidas na comunidade.

O presidente da associação de moradores do bairro Vila Rica, Milton Pereira, que participou do encontro, agradeceu a programação social e os cursos que estão sendo implantados no bairro via CRAS, dando às boas-vindas para a orientadora social e equipe. “Seja bem-vinda, Beth, vamos deixar os moradores e amigos bem informados das atividades nos CRAS e vamos participar, com certeza”, garantiu.

Moradores contam com mais de dez opções de cursos e oficinas

A Estação Cidadania, que abriga o CRAS Vila Rica/Tiradentes, oferece oficinas de dança de salão, informática, game, design de sobrancelhas, curso de garçom, inglês e excel, este último em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). O local ainda oferta aulas de teatro, canto, violão, dança e ritmos, yoga e capoeira.

Para mais informações sobre os cursos e oficinas ofertados, basta procurar a secretaria da Estação Cidadania, na Rua 19, número 135, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Ou entrar em contato pelo telefone (24) 3339-4255.