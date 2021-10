PRF prende homem por receptação em Três Rios

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada deste sábado, um homem que estava na carona de um veículo VW Nivus, abordado durante a Operação Égide, na BR-040, em Três Rios. Durante fiscalização a PRF verificou que o carro era clonado e o proprietário, pai do motorista, disse que desconhecia a origem ilícita e que já havia pago R$ 40 mil de entrada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem alegou que pagaria o restante do valor em 30 dias. Ele e o filho foram levados à delegacia de polícia da cidade e o homem foi autuado pelo crime. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.