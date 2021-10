Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização de combate ao crime, relativa a Operação Égide, por volta das 9 horas deste sábado, quando abordaram um veículo Renault Logan, com placa de São Paulo (SP), no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Itatiaia.

O condutor de 49 anos e o passageiro de 40, apresentaram certo nervosismo o que chamou a atenção dos agentes. Durante revista minuciosa, foram encontrados por dentro do painel do veículo, 22 cartões de crédito de diferentes bancos e bandeiras, com nomes distintos, não sendo nenhum deles dos dois abordados.

Foi verificado que se tratava de cartões roubados. Os suspeitos confessaram que tem antecedentes criminais, inclusive, por estelionato. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois e a ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia.

Os dois foram enquadrados por receptação, com pena que pode chegar até quatro anos de prisão e multa.