Evento contou com café da manhã, brincadeiras e brindes, em parceria com a On Board, e reuniu cerca de 60 pessoas, entre alunos e responsáveis

Uma turminha radical agitou o Ginásio Municipal de Skate Fernando Schmidt, no Jardim Tiradentes, em Volta Redonda, na manhã deste sábado (16). Os professores de skate Renan Sales e Leonardo César promoveram uma comemoração especial pelo Dia das Crianças para alunos do esporte, de 6 a 10 anos de idade, em parceria com a loja On Board, skate shop referência da cidade. Com café da manhã, brincadeiras e brindes, o evento reuniu cerca de 60 crianças e responsáveis na tradicional pista.

Segundo Renan, o projeto de skate tem como foco o incentivo à prática esportiva enquanto diversão, aprendizado, desenvolvimento e oportunidade de formar laços de amizade, e não essencialmente na competitividade. E para esse sábado, os skatistas resgataram brincadeiras com cone e corrida do saco, por exemplo, para a integração entre os alunos.

– O primeiro objetivo da ação foi a diversão, pelo Dia das Crianças. E fazer brincadeiras que remetem à nossa infância, sair das telas. A ideia da ação foi juntar todas as turmas, interagir, socializar, tanto os pequenos com os grandes, até com os pais também. Por isso, a gente tenta sempre fazer essas ações, para fomentar isso: o vínculo entre eles, com os pais, e com a gente. Porque ensinamos, mas também aprendemos muito com eles – destacou o professor.

Segundo Tiago Fernandes, proprietário da On Board, que completa 15 anos este ano, o objetivo de apoiar a ação foi estreitar laços com o projeto de aulas de skate, além de reforçar o incentivo à prática do esporte, que tem sido ainda mais procurado, por todas as idades, desde que se tornou modalidade olímpica.

– Esse é um projeto que a gente acha muito legal e o Léo sempre foi atleta da nossa equipe. E acreditamos que o esporte muda a diretriz na vida das crianças, para melhor. Muitas vezes, para a vida toda. Porque, normalmente, o esporte que a gente gosta, carrega para a vida toda. Então, a importância é essa: incentivar o skate, a prática do esporte, através de um projeto que a gente acredita – ressaltou Tiago.

Aumento na procura pelo esporte

Com o ingresso do skate nas Olimpíadas e principalmente com o destaque de Rayssa Leal, a “Fadinha”, os professores Renan e Leonardo perceberam o crescimento tanto na procura para praticar o esporte quanto na valorização e reconhecimento na sociedade em geral.

– A procura das aulas aumentou bastante, porque o skate foi muito visto por todos, não só pelos amantes e simpatizantes. Mas por muitos que achavam que não era um esporte. Então, quando ganhou mídia, teve um avanço muito grande no skate. Isso foi uma coisa muito boa, porque aumentou o número de praticantes, não só nas aulas – ressaltou Renan.

Os interessados em fazer aulas de skate, que acontecem no Ginásio Municipal de Skate Fernando Schmidt, no Jardim Tiradentes, podem entrar em contato com o professor Renan Sales pelo telefone (24) 9 9914-8869 ou pelos perfis no Instagram @salesskt e @lheucesar. As aulas são destinadas para públicos de todas as idades.