Barra Mansa: Corrida Pais e Filhos reúne famílias no Parque Centenário

Após a disputa, diversão continuou com cama elástica, show infantil, algodão doce e pipoca às crianças

Seguindo os passos do pai e vestido com a camisa do personagem em quadrinhos Flash, Théo Quintas Sinigalha, de 7 anos, colocou o relógio para despertar às 6h50 deste domingo, 17. O motivo de acordar cedo no dia dedicado, geralmente, ao descanso, foi acompanhar o pai Elismar Théo, de 44 anos, na Corrida Pais e Filhos, realizada às 8h no Parque Centenário, o Jardim das Preguiças, em Barra Mansa.

“Eu corro há mais de 10 anos e acho muito legal que Barra Mansa tenha eventos como este, que incentiva a participação das crianças e ainda são gratuitos, dando acesso a um número maior de pessoas. É a segunda corrida que participo junto com meu filho e espero que tenham outras edições para que a gente possa compartilhar este momento, juntos”, disse Elismar, que teve como torcedora, a ele e ao filho, a esposa Márcia Quintas.

“É muito bom este momento em família e poder incentivar o esporte ao Théo desde cedo”, destacou Márcia. A torcida dela e a camisa do personagem Flash, que tem o poder da supervelocidade, deram sorte à dupla de pai e filho – eles ganharam a disputa Sub-7.

E quando a intenção de seguir os passos do herói é interrompida por uma dor no tornozelo, vale a surpresa de, aos 11 anos, ter um momento divertido com o pai. A experiência foi de Alice, filha do prefeito Rodrigo Drable, que cruzou a linha de chegada com ela nas costas.

“O Parque (Centenário) faz parte do conjunto de boas memórias de todo cidadão de Barra Mansa. É muito bom poder proporcionar à minha filha um momento que vai deixar boas lembranças. Que isso se permeie pelas outras famílias da cidade”, disse o prefeito; acrescentando:

“Essa é a primeira corrida que fazemos dentro do Parque, voltada para família. Tivemos a certeza de que este é o local adequado, com conforto, sombra… É a primeira de muitas porque um dos desafios que nós temos é justamente o de retomar a tradição de que Barra Mansa é a cidade da família”, destacou Rodrigo Drable.

PRÁTICA ESPORTIVA

Segundo o coordenador da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Elias da Corbama, o retorno das atividades esportivas na cidade tem sido um sucesso. “O número de corredores em Barra Mansa aumentou muito. Então, o prefeito Rodrigo Drable sugeriu a realização desta corrida junto com as crianças. Assim, incentivamos a prática esportiva às próximas gerações e proporcionamos um momento saudável entre pais e filhos”, falou Elias; acrescentando que haverá próximas edições.

Quem também participou da disputa e destacou a importância do momento e interação com a filha Manoela Santos, de 13 anos, foi o presidente da CDL-BM, Leonardo dos Santos. “Durante as cinco voltas que demos, conseguimos conversar e nos motivar. Foi um momento importante de nos desafiarmos e de estarmos próximos”, ressaltou Leonardo; dizendo-se muito feliz e satisfeito com a iniciativa, que contou com o apoio das entidades representantes do comércio local.

REALIZAÇÃO

Quem promoveu a disputa foi a Prefeitura, através da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), com apoio da Coortran, Fundação Cultura Barra Mansa, CDL-BM, ACIAP-BM, Sicomércio-BM e UniFAA. O evento, que teve as 90 inscrições disponíveis, encerradas em tempo recorde, foi alusivo ao Dia das Crianças (12 de outubro) e também em comemoração à inauguração do Palácio Barão de Guapy, que aconteceu na sexta-feira, 15.

A disputa foi dividida em categorias de acordo com a idade das crianças e a extensão do percurso. O Sub-7 foi para crianças de até 07 anos, que percorreram 275 metros. O Sub-10 para crianças de 10 anos que fizeram o trajeto de 825 metros e o Sub-14, para adolescentes de 14 anos que correram 1.300 metros. Ao final do trajeto, todos receberam medalhas de participação.

Após a corrida, a diversão continuou com cama elástica, show infantil, algodão doce e pipoca às crianças. A estrutura foi montada na área do Corredor Cultural. FOTOS: Paulo Dimas