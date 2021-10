Na tarde deste domingo (17/10), Barra Mansa Futebol Clube e Araruama fizeram uma partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca (Série B2). Atuando no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, o Barra Mansa foi derrotado por 1 a 0 para a equipe do Araruama.

O primeiro tempo foi bem equilibrado entre as duas equipes e o placar de 0 a 0 foi bastante apropriado para ilustrar como foram os 45 minutos da etapa inicial. Aos 21 do segundo tempo, o Araruama inaugurou o marcador através do atacante Abner. A partida terminou com a segunda vitória seguida da Arara da Região dos Lagos. Com o resultado, o Araruama atingiu a quarta colocação, com 9 pontos, enquanto que o Barra Mansa permaneceu na décima posição, com apenas 4 pontos em 6 jogos disputados.

O Barra Mansa volta a campo no próximo domingo (24/10) quando enfrentará a equipe do Queimados, às 15h, no Estádio Leão do Sul, pela sétima rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

Araruama 1×0 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Lourival Gomes, Saquarema | Árbitro: Lucas Estevão | Gol: Abner | Araruama: Guilherme Lima; Vinicius, Lucas Araújo, Matheus Félix e Luiz Henrique; Henrique, Kevin e Thiaguinho; Renê, Davi e Abner. Téc. Silvestre dos Anjos. | Barra Mansa: Marcelo; Robert, Edivan, Ramon e Anderson; Fabinho, Yago, Elber e Menezes; Roger e João Franco. Téc. Luiz Guilherme (interino).

# Classificação atualizada:

1º. Paduano (14 pontos); 2º. Barra da Tijuca (13); 3º. Campo (10); 4º. Búzios, Tigres do Brasil e Araruama (9); Bonsucesso (8); 8º. Ceres e Mageense (5); 10º. Barra Mansa (4); 11º. Casimiro de Abreu (3); 12º. Queimados (1).

# Demais jogos da 6ª rodada:

Mageense 0x1 Bonsucesso; Paduano 3×0 Ceres; Queimados 0x1 Casimiro de Abreu; Tigres do Brasil 0x0 Campos; Barra da Tijuca x Búzios (19/10)

# Artilharia do Barra Mansa:

Vinicius Santos e Thiaguinho (2 gols).

# Assistências para gols:

Elber e Fabinho (1).

Por Diogo de Oliveira Paula

