Policiais civis abordaram neste domingo, um veículo com dois homens, no Centro de Vassouras. Durante fiscalização os agentes apreenderam uma sacola com cápsulas de cocaína. Segundo apurou os agentes, os dois já possuem passagem pelo polícia, por furto e tráfico de drogas.

Um dos suspeitos estava em liberdade há 20 dias. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos.