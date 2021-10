Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos na tarde de sábado, após troca de tiros com policiais militares, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. Um terceiro suspeito, que trocou tiros com os policiais, conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam traficando drogas, quando os agentes chegaram e montaram o cerco, observando a movimentação. Durante a tentativa de abordagem, os suspeitos correram da Travessa Veneza para a Rua F e um deles efetuou disparos contra os policiais.

Houve o revide, mas o suspeito que efetuou os disparos conseguiu fugir. Após buscas e revista pessoal nos dois jovens detidos, os policiais apreenderam 270 trouxinhas de maconha, 270 pinos de cocaína, 197 pedras de crack, 62 pedaços de haxixe, um rádio transmissor, uma base de rádio, um celular e R$157.

Os jovens foram levados para a Delegacia, juntamente com o material apreendido, sendo autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.