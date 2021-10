Smac oferece aulas gratuitas de violão em cinco CRAS da cidade

A Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) de Volta Redonda está oferecendo aulas gratuitas de violão para crianças, jovens, adultos e idosos. As atividades são realizadas em cinco CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) – Verde Vale, Santo Agostinho, Rústico, Açude e Vila Rica/Tiradentes – nos períodos da manhã e tarde. O curso está com inscrições abertas e o instrumento é cedido pelo CRAS. Podem participar crianças a partir de 10 anos de idade.

As aulas são ministradas pelo cantor e compositor Jorge Markks. Natural de Volta Redonda, Markks atua dentro do programa ‘Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos’ da Smac e é um admirador do estilo MPB (Música Popular Brasileira). Para ele, a secretaria está ajudando a descobrir talentos.

“Trabalho com alunos a partir dos 10 anos, que já estão alfabetizados e prontos para aprender e crescer nas lições, mas tenho alunos bem mais velhos; um com mais de 90 anos de idade vem superando as etapas do aprendizado”, disse ele, assegurando que em quatro meses o aluno consegue tocar a primeira música com arranjos mais simples, mas enfatizando que o segredo do aprendizado é a prática contínua.

Para o músico, o projeto nos CRAS abre um espaço de aprendizado em Volta Redonda. “A gente ouve muito declarações nos CRAS de pessoas que dizem que sempre se dedicaram aos filhos, netos, mas tinham uma vontade, um sonho desde a juventude em aprender a tocar o violão e não tiveram tempo para isto. Agora tem. O competente secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, e sua equipe estão realizando o sonho dessas pessoas, além de criar um espaço nas comunidades para revelações artísticas”, disse.

Interessados em participar do projeto de aulas de violão gratuitas devem procurar os CRAS do Verde Vale, Santo Agostinho, Rústico, Açude ou Vila Rica/Tiradentes.