Unidades básicas ficaram abertas neste sábado para atender mulheres e fizeram mais de 778 exames preventivos

A Prefeitura de Volta Redonda manteve todas as 46 unidades da Atenção Básica espalhadas pelos bairros abertas neste sábado, dia 16, das 8h às 17h, para o Dia D do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer ginecológico. As unidades ofereceram coleta de preventivos dentro da faixa etária de 25 a 64 anos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Mais: fizeram encaminhamentos de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos. Foram realizados 778 preventivos e 537 mulheres já saíram da unidade de saúde com a sua mamografia agendada.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, o Dia D é destinado principalmente às mulheres que trabalham durante a semana e, por isso, não conseguem ter acesso aos serviços de saúde.

“Nosso objetivo é de facilitar a vida dessas mulheres para que elas tenham tempo de cuidar da sua saúde. Durante a semana várias unidades tiveram seus horários estendidos com o mesmo objetivo. Essa é mais uma ação da campanha “Primavera Rosa” voltada para a conscientização e prevenção ao câncer de mama e do colo do útero”, disse a secretária.

A campanha ‘Primavera Rosa’ foi estendida até o mês de dezembro, mas desde o início do mês a Secretaria de Saúde tem intensificado o contato com mulheres com idade entre 50 e 69 anos que aguardam para realizar exame de mamografia.

No sábado, dia 23, “Dia D” da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes, também haverá a realização de exames preventivos. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ficarão abertas 8h às 17 horas.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda também estendeu o horário de funcionamento da rede de Atenção Básica de Saúde para atender as mulheres que por algum motivo não podem procurar as unidades de saúde até as 17 horas de segunda a sexta-feira.

Algumas unidades têm ficado abertas até as 19 horas para realização do exame pré-agendado pelas mulheres. São elas:

Segunda-feira – Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho, Volta Grande, Três Poços (Foa), Água Limpa 1 e Padre Josimo.

Terça-feira – Belmonte.

Quarta-feira – Água Limpa e Conforto.

Quinta-feira – Jardim Paraíba e Monte Castelo.

Sexta-feira – Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho, Volta Grande.