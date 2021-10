Policiais militares foram acionados no domingo, por volta das 13h20min, para verificar suspeitos em um caminhão se apoderando de material pertencente a empresa Claro (Torre da Claro), localizada no km 265, da Rodovia Presidente Dutra, Torre da Claro, no bairro Boa Vista Barra Mansa

Os agentes foram até o local e depararam com cinco homens, de 31, 30 e 29 e dois jovens de 21 e 19 anos, no local. Na abordagem dois homens disseram que pertencem a uma empreiteira que presta serviço para a Claro e estariam recolhendo material que foram retirado na manutenção anterior.

Diante dos fatos todos foram encaminhados para 90ª DP Para esclarecimentos. O representante da empresa Claro compareceu na 90ª Delegacia de Polícia, e informou que o material realmente seria para descarte, mas ninguém tinha autorização da empresa para fazer a retirada do local.

Disse ainda que o homem de 29 anos, não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa. Funcionários da empresa foram ao local para guardar os cabos . Os dois homens, de 30 e 29 anos, irão responder inquérito por furto simples em liberdade e os demais que estavam no local para fazer o frete foram liberados.