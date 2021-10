Equipe PRF apreende suspeito que estava de posse da substância

Durante operação Égide, a PRF abordou veículo na noite de domingo, na altura do KM 207 da BR 116, em Seropédica (RJ). Após busca minuciosa, foi encontrado dez tabletes contendo – possivelmente – pasta base de cocaína. A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe. Os tabletes estavam escondidos em uma caixa de som, no porta-malas do carro. O indivíduo foi preso e encaminhado para Delegacia Policial em Nova Iguaçu. O veículo utilizado no transporte dos pacotes estava em situação regular.

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.