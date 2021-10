Polícia Militar recupera carro clonado, em Pinheiral

Um veículo Celta (prata) roubado na cidade de Guaratatuba, em São Paulo, foi recuperado por policiais militares na Rua Nini Cambraia, próximo à Praça Brasil, no Centro, de Pinheiral.

Moradores, desconfiados de que se tratava de um carro roubado/furtado entraram em contato com os agentes. Durante abordagem, foi verificado que o condutor, de 21 anos, não possuía a documentação do veículo. Com o suspeito foram apreendidos R$191.

Em consulta, os agentes constataram de que se tratava de um veículo roubado. O motorista foi levado para a Delegacia de Polícia, de Pinheiral, onde permaneceu preso. O veículo foi levado e uma ocorrência de recuperação será feita para futura entrega ao verdadeiro dono.