Policiais militares trocaram tiros com três suspeitos no final da tarde de domingo, na Rua 26, perto do acesso que leva a um acampamento de ciganos, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real.

Os suspeitos, com roupas camufladas, fugiram ao perceber a presença da viatura policial. Eles correram em direção a uma área de mata. Ninguém ficou ferido. Os agentes encontraram um revólver calibre 38 com três munições e 15 trouxinhas de maconha, além de R$ 20. Foto: Polícia Militar