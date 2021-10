Prefeitura de Volta Redonda intensifica podas preventivas de árvore

Em setembro, foram quase 450 do total de 1.769 desde o mês de janeiro deste ano; ação antecede período com maior incidência de chuvas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), intensificou as podas de árvores desde o mês passado. A medida é de prevenção a acidentes por conta da chegada do período com maior incidência de chuvas. Somente em setembro, o Departamento de Parques e Jardins da SMI podou 437 árvores, número significativo se comparado as 1.769 feitas durante todo o ano de 2021.

De acordo com a subsecretária de Infraestrutura de Volta Redonda, Poliana Gama, o serviço é realizado em árvores que estão em área pública e que oferecem riscos a pedestre ou podem cair sobre veículos ou construções. Além da observação das equipes da SMI, que está diariamente nas ruas da cidade, os funcionários da pasta atendem a demanda da população. “Também realizamos podas em árvores que entrelaçam na rede elétrica. A Light, concessionária de energia, retira os galhos em meio à rede e fazemos o restante do serviço”, explicou Poliana.

Somente no mês de setembro, a equipe do Departamento de Parques e Jardins esteve em 22 bairros para executar o serviço de poda de árvores. Foram beneficiados: Voldac, Santo Agostinho, Minerlândia, Água Limpa, Jardim Belmonte, Vila Santa Cecília, Açude, Sessenta, Ilha São João, Tangerinal, Jardim Primavera, Vila Rica/Tiradentes, Niterói, Jardim Belvedere, Retiro, Laranjal, Aterrado, Nossa Senhora das Graças, Volta Grande, Jardim Tiradentes, São João Batista, Jardim Amália, São João, Santa Rita do Zarur e Santa Cruz.

O mesmo departamento é responsável pelo corte de árvores, previamente autorizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), e a retirada de galhos resultantes destes serviços. Nos sete primeiros meses do ano, foram realizados 163 cortes e 120 retiradas de árvores caídas. A equipe é formada por 20 funcionários que utilizam dois caminhões caçamba e um caminhão cesto. O grupo atua diariamente, de segunda a sexta-feira, e em esquema de plantão nos finais de semana e feriados.

Para solicitar o serviço do Departamento de Parques e Jardins da SMI, a população deve entrar em contato com a CAU (Central de Atendimento Único), pelo telefone 156. O atendente fará o encaminhamento de acordo com a situação relatada. Em caso de corte, o pedido será encaminhado, primeiramente, à Secretaria de Meio Ambiente, que faz vistoria e autoriza ou não o serviço; quando há galhos na rede elétrica, a Light é acionada; e no caso de poda simples, a solicitação é passada diretamente para a Secretaria de Infraestrutura. Secom/PMVR

Fotos de divulgação