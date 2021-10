Smac e UniFOA firmam parceria para projeto de inclusão digital

Pessoas acima de 12 anos poderão fazer cursos EAD gratuitos e voltados para o mercado de trabalho

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) firmou uma parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) para ofertar oficinas gratuitas de Inglês Instrumental e Excel Intermediário, para pessoas acima de 12 anos, na modalidade de Ensino a Distância (EAD).

Orientadores e instrutores das 25 salas do Telecentro, instaladas nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), estão mobilizados para promover, em conjunto com professoras do UniFOA, as 20 aulas online sobre cada um dos temas.

O Inglês Instrumental é um curso que foca nos estudos para propósitos profissionais. Essa técnica consiste no aprendizado rápido e preciso do idioma estrangeiro com um objetivo profissional. Já o Excel Intermediário, por sua vez, continua sendo uma das ferramentas essenciais para o ingresso no mercado de trabalho.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, falou sobre a importância da parceria com o UniFOA.

“Essa parceria nos dará oportunidade de capacitar a nossa população com oficinas em EAD, que vão contribuir para que os participantes tenham mais oportunidade no mercado de trabalho. Vale ressaltar que os alunos poderão acessar as salas de aula online, em casa ou em uma das 25 salas Telecentro que estão nos Cras”, explicou o secretário.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente nos Cras, onde o aluno deverá preencher um formulário e receber o link das aulas, que podem ser feitas no próprio Cras, caso não possua equipamento com internet em casa. O aluno que concluir o curso receberá um certificado.

Rosane Marques, diretora do Departamento de Proteção Básica da Smac, contou que este projeto impacta positivamente a vida acadêmica e profissional dos usuários dos Centros de Referência da Assistência Social.

“Esta parceria com o UniFoa enriquece ainda mais nosso Programa de Inclusão Digital e possibilita que os nossos usuários possam desenvolver suas habilidades, não só na informática, mas também em outros segmentos. Tem sido esperança e oportunidade para inúmeros cidadãos volta-redondenses”.

A professora Maria Cristina Tommaso, pró-reitora de Extensão do UniFOA, destacou a importância desta parceria para a comunidade.

“Temos as ferramentas do ensino e a Smac, as instalações físicas. Unimos nossas tradições de apoio à comunidade e de levar inclusão digital à população”, concluiu. Secom VR