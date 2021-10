Caminhão pega fogo na Dutra, em Barra Mansa

Um caminhão pegou fogo no final da tarde desta terça-feira, por volta das 17h40min, no km 278, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa. Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a pista ficou totalmente interditada. O caminhão com carga de chapas de madeira tinha saído de São José dos Campos com destino ao Rio de Janeiro.

O motorista do caminhão informou aos agentes que começou a sair fumaça no compartimento do motor. Ele contou que parou o caminhão no acostamento e o fogo atingiu o sistema de freios. Com isso a carreta começou a descer de ré parando na mureta central da pista e interditou a pista. O motorista não ficou ferido. O congestionamento chegou a 14 quilômetros, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo os agentes, mais de suas horas de interdição total da pista. Apesar da pista liberada o congestionamento continua. Duas colisões ocorreram no local sem vítimas e sem gravidade, apenas danos materiais, tendo sido orientado aos envolvidos preenchimento de DAT pela internet.