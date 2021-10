Um veículo Citroën C3, com placa de Petrópolis capotou no início da noite de segunda-feira, por volta das 18h15min, no km 198, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Paraíba do Sul.

O condutor de 26 anos e a passageira de 47 anos sofreram lesões graves e foram socorridos para o hospital de Três Rios. O local foi periciado e ocorrência registrada na Delegacia de Polícia, de Três Rios.