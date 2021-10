Conselho Municipal da Juventude é empossado em Volta Redonda

O grupo é composto por 25 pessoas, representantes do executivo municipal, Câmara de Vereadores e sociedade civil

A Prefeitura de Volta Redonda empossou na tarde desta terça-feira, dia 19, os membros do Conselho Municipal da Juventude. A cerimônia presencial, no auditório do Palácio 17 de Julho, reuniu autoridades municipais e os conselheiros para manter o distanciamento social de prevenção à Covid-19. A posse marca a reestruturação do Conselho da Juventude, que estava desativado há quatros anos em Volta Redonda.

De acordo com a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, que ocupa uma cadeira no conselho, o atual governo municipal demonstra o desejo em fazer de Volta Redonda novamente referência em participação popular, restabelecendo todos os conselhos municipais.

“Em relação às políticas voltadas para juventude, já fizemos muito nestes dez meses. Realização de 12 pré-conferências de Juventude nos bairros; comemoramos em agosto, o mês da juventude com mais de 80 atividades; fizemos a Conferência Municipal da Juventude para encerrar as programações do mês; elegemos o conselho; criamos novas plataformas de comunicação da administração pública com os jovens; o Comitê de Articulação e Acompanhamento da Política Municipal de Juventude está em pleno funcionamento; e estamos elaborando um programa de governo para juventude para os próximos três anos”, citou Larissa.

Ela lembrou ainda a implantação do Centro Oportunizar, quiosque na Vila Santa Cecília voltado para ajudar o jovem a ingressar no mercado de trabalho e também prestar assessoria para empresas interessadas em se enquadrarem na Lei da Aprendizagem. “Em dois meses, mais de 350 atendimentos foram feitos no espaço”, contou a coordenadora da Juventude.

O secretário do Gabinete de Estratégia Governamental, Carlos Macedo, lembrou que, com o Conselho da Juventude formalizado e atuante, é possível dar início a criação do Fundo Municipal para Juventude. “Assim, o município pode pensar na captação de recursos para implantação de projetos e programas voltados para a juventude”, disse.

O assessor da prefeitura de Volta Redonda, Deley de Oliveira, parabenizou a todos e, principalmente, a Larissa Garcez, pelo trabalho que vem desenvolvendo a frente da CoordJuv. “A valorização das políticas públicas para juventude faz parte da reconstrução por que passa nossa cidade em todos os setores e os avanços conquistados nestes primeiros dez meses do ano, mostram que estamos no caminho certo”.

O conselho é composto por oito representantes do governo municipal, incluindo Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv); secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac), Esporte e Lazer (Smel), Cultura (SMC), Educação (SME), Saúde (SMS), Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag); e Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov).

A Câmara Municipal é representada no conselho pelos vereadores Hálison Vitorino e Renan Cury, da Comissão Permanente de Direitos da Juventude. Eles ressaltaram a parceria da Câmara na criação de políticas públicas para a juventude e lembraram a recente aprovação da Lei Municipal que institui o mês da juventude em Volta Redonda de autoria do vereador Paulinho AP, que também estava na cerimônia. Ainda participou do evento o vereador Ednilson Vampirinho.

E as cadeiras da sociedade civil, 15 no total, são ocupadas pelos movimentos Estudantil Secundarista, Universitário, Religioso, Sociais e ONGs, Esportivo, Cultural; Associações de Moradores; Sindicato dos Trabalhadores de Volta Redonda; e setor empresarial.

Agatha Martins Gonçalves de Souza, que representa os movimentos sociais no conselho falou pelos colegas. “Ressalto a diversidade do grupo e acredito que isso vá criar um espaço democrático para o debate em prol da juventude de Volta Redonda”, falou.

Após a cerimônia de posse dos membros do Conselho Municipal da Juventude, o primeiro compromisso do grupo é definir a data da primeira assembleia do grupo. Nesta reunião serão discutidos os termos e elaborado o edital que norteia a eleição da diretoria do conselho.

No Decreto Municipal nº 16.815, de 1º de outubro de 2021, está determinado que o conselho será presidido pelo coordenador da Juventude, que é, necessariamente, o representante da CoordJuv, alternadamente com um representante da sociedade civil a cada ano. A diretoria ainda é composta por um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário, eleitos pelos demais conselheiros.

Secom/PMVR com fotos de divulgação