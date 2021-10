Deputado federal Delegado Antonio Furtado e deputada estadual Delegada Martha Rocha se unem para garantir que aprovados no concurso de 2013 da Polícia Civil sejam nomeados

A necessidade de efetivo nas delegacias do Rio de Janeiro ficou ainda mais agravada depois do início da pandemia do Covid-19. Na busca de reforçar o número de profissionais nas delegacias, o Governo do Estado divulgou o edital do novo concurso público. Ação que não resolve o problema imediato. É por isso que o deputado federal Delegado Antonio Furtado (União Brasil) e a deputada Estadual Delegada Martha Rocha (PDT) resolveram unir o trabalho visando efetivar a convocação dos aprovados no concurso de Oficial de Cartório da 6ª Classe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, realizado em 2013.

– Apoio o novo concurso, mas para termos esses policiais aprovados trabalhando na delegacia vai demorar no mínimo um ano, o tempo médio de provas e cumprimento de todas as etapas e exigências. A maneira mais rápida de agilizar o atendimento à população é chamar os aprovados no concurso de 2013. Existe um parecer, acolhido pelo Procurador Geral do Estado, que estabelece esse concurso como válido, devido ao decreto de calamidade financeira do Estado do Rio de Janeiro em 2016. Sem falar que o cargo de Oficial de Cartório não faz parte desse novo concurso – argumentou o parlamentar.

O Concurso de Oficial de Cartório da 6ª Classe da Polícia civil do Rio de Janeiro foi realizado em 2013 e teve o prazo prorrogado devido ao decreto de estado de calamidade financeira, assinado pelo então governador do Rio, Francisco Dorneles, situação que fez o Estado ingressar no Regime de Recuperação Fiscal.

– Esses candidatos não foram chamados em razão do estado de calamidade. Hoje, o Governo do Estado já apresenta sinais de recuperação financeira, a gente acredita na sensibilidade do governador, da secretaria da polícia civil para a convocação desses candidatos. Inclusive, temos um projeto de lei que autoriza o chamamento imediato desses profissionais. Eu tenho muita convicção que vamos conseguir resolver essa questão – explicou a deputada Delegada Martha Rocha.

Atualmente, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro possui um déficit de 15 mil servidores, levando em consideração a Lei Estadual que prevê o número de agentes em 24 mil. Além disso, 25% dos policiais em atividade na corporação já poderiam se aposentar.

– Essa união é pelas pessoas, pelos policiais. Estamos nos esforçando para que os concursados possam assumir as vagas. Sabemos que falta um terço dos policiais nas delegacias e temos que zelar pela prestação adequada desse serviço. Caso contrário, quem sofre é a população – ressaltou o deputado Delegado Antonio Furtado.

Suély Zonta – Assessoria de Imprensa