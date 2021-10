Apresentação do grupo do ‘VR Cidade da Música’ no projeto ‘Villa-Lobos Aplaude’ será nesta quinta-feira, dia 21, pelo canal da universidade

A Orquestra de Cordas do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, sob regência da maestrina Sarah Higino, será a atração da série “Villa-Lobos Aplaude”, da UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), na próxima quinta-feira, dia 21, às 18h, pelo canal MusicaUNIRIO, no YouTube. A universidade convida músicos de diferentes estilos e linguagens para participar do projeto, que apresenta um concerto por semana.

A série “Villa-Lobos Aplaude” foi criada em 2017 por ocasião das comemorações dos 50 anos do Instituto Villa-Lobos, uma unidade de ensino da UniRio, dedicada ao ensino, pesquisa e extensão na área de música. Junto com a Escola de Teatro e a Escola de Letras, do Centro de Letras e Artes, forma um dos cinco centros acadêmicos da instituição.

A princípio, os concertos eram apresentados na Sala Villa-Lobos do Centro de Letras e Artes, mas com a pandemia de Covid-19, em 2020, o projeto foi adaptado e passou a ser gravado e reproduzido de forma virtual.

A gravação com os músicos de Volta Redonda foi no início de julho deste ano e reuniu cerca de 40 componentes da Orquestra de Cordas do município na Sala de Concertos da sede do projeto Volta Redonda Cidade da Música, na Avenida Graham Bel, nº 89, no bairro Vila Mury.

A maestrina Sarah Higino, que é professora do projeto, foi responsável pela regência do concerto e disse que é uma honra participar da série “Villa-Lobos Aplaude”. “Fiquei feliz com o convite por conta da importância de Villa-Lobos como compositor e também como educador. Além de estar num projeto da UniRio, que é responsável pela formação de inúmeros músicos que começaram aqui no Cidade da Música”, lembrou Sarah convidando a todos a assistirem ao espetáculo pelo canal MusicaUNIRIO, no YouTube. Fotos: Divulgação – Secom/PMVR