Estação vai beneficiar cerca de 400 moradores e homenageia Jair Hilário de Freitas, antigo morador e ex-funcionário da prefeitura

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) entregou nesta terça-feira, dia 19, a nova estação de tratamento de esgoto (ETE) do bairro São Sebastião. A cerimônia de entrega da ETE Jair Hilário de Freitas aconteceu na parte da manhã, com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto, do diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o “PC”, além de familiares do homenageado e funcionários da autarquia. A ETE atenderá cerca de 400 moradores da unidade habitacional do programa “Minha Casa, Minha Vida”, o Residencial Dom Waldir Calheiros III.

Segundo a chefe da Divisão de Esgoto da autarquia, Kátia Ribeiro, o investimento é fundamental para aumentar a qualidade de vida das pessoas e proteger o meio ambiente. A nova estação contribuirá para que Volta Redonda alcance o percentual de 42% no tratamento de esgoto “in natura”.

“Nós vamos precisar muito da competência e do conhecimento de vocês para conseguir reconstruir nossa cidade. Colocamos mais uma importante estrutura para funcionar, valorizando a saúde, o saneamento básico e o meio ambiente. A homenagem é muito justa, diante de tudo que o nosso amigo Jair fez pelo bairro”, disse o prefeito Neto.

PC afirmou que outra estação está sendo preparada para funcionar, contemplando as demais moradias da mesma localidade. Além disso, confirmou que uma outra ETE será instalada no bairro Três Poços.

“Estamos trabalhando muito, fazendo mais com menos para atender bem nossa população. Temos uma equipe muito competente e trabalhadora, que com certeza vai fazer a diferença nestes próximos anos” destacou.

A ETE

“O lodo retirado durante o processo de filtragem será recolhido e levado para o aterro sanitário. Está cientificamente comprovado que moradores em áreas com saneamento básico completo estão em melhores condições de vida e tem os seus imóveis valorizados”, disse Kátia, destacando que o município economiza recursos no tratamento da água potável que é consumida pela população, com a preservação das fontes de recursos hídricos e não deixá-las contaminar pelo esgoto sem tratamento.

O presidente da associação, André Cordeiro, comemorou a conquista com mais um serviço público disponibilizado ao bairro São Sebastião. “Nós temos de cerca de oito mil moradores num bairro que está crescendo e com novos investimentos em moradias, condomínios públicos e privados. O saneamento básico é um beneficio para todos”, afirmou Cordeiro.

O homenageado

Jair Hilário de Freitas foi ex-funcionário da prefeitura e morador antigo do bairro São Sebastião. Ele trabalhou por mais de 30 anos como coveiro no serviço funerário municipal. E após aposentar, passou a fazer serviços comunitários, cuidando do campo de futebol e da escolinha de futebol do bairro São Sebastião, ajudando a formar futuros atletas profissionais.

Fotos: divulgação Secom/PMVR.