Capacitação conta com noções jurídicas e aspectos psicológicos e sociais relacionados ao acolhimento

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda, por meio do Serviço Família Acolhedora, está realizando mais uma capacitação voltada para famílias voluntárias cadastradas. São cinco encontros, e o primeiro deles aconteceu no dia 8 deste mês. O encerramento será no próximo dia 22.

Entre os temas abordados durante a capacitação estão os conceitos, as diretrizes e as leis que dão garantias à Família Acolhedora; o que é proteção e vulnerabilidade; o perfil destas crianças e adolescentes; o perfil das famílias de origem e a função do acolher.

De acordo com a coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar em Volta Redonda, Ana Cláudia de Lima Domingues, essa é a 14ª turma de formação em Famílias Acolhedoras.

“Durante a capacitação preparamos as famílias para serem Famílias Acolhedoras. Cada vez que formamos famílias, aumentamos a possibilidade de realizar acolhimento familiar para as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional”, destaca a coordenadora.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o acolhimento familiar tem prioridade em relação ao acolhimento institucional, por ter caráter mais humanizado, num ambiente mais próximo de uma família, onde a criança pode ter também um acompanhamento individualizado.

“O acolhimento familiar traz impacto e benefícios na vida da criança. Percebemos nelas uma evolução no desenvolvimento, melhora da autoestima e no desempenho escolar, além de proporcionar segurança para a criança e o sentimento de pertencimento”, ressalta Ana Cláudia.

Para o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, esse é um passo muito importante para o voluntariado.

“Precisamos garantir a essa criança afastada do convívio familiar, e a essa família que se dispõe a recebê-lo, um acolhimento tranquilo, em ambiente capaz de minimizar os traumas sofridos, com respeito à individualidade da criança e o não julgamento à família de origem”.

O Serviço

O Serviço de Acolhimento Familiar é vinculado à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e recebe inscrições de voluntários através do site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br) ou pelo telefone 3339-9565.

O Acolhimento Familiar foi implantado em Volta Redonda em 2012, durante o terceiro mandato do prefeito Antonio Francisco Neto. Inicialmente, o equipamento estava ligado à Fundação Beatriz Gama (FBG), passando à gestão da Smac em 2015. A mudança ocorreu pelo serviço ser política pública, prevista na Política Nacional de Assistência Social do Governo Federal.

Desde a implantação, mais de 35 famílias do município foram capacitadas como Famílias Acolhedoras. Hoje, Volta Redonda conta com sete Famílias Acolhedoras. Além destas, mais três estão concluindo a formação e estarão aptas para o acolhimento.

O candidato precisa residir em Volta Redonda; ter mais de 25 anos; ter disponibilidade para participar do processo de formação e das atividades do serviço; não ter interesse em adoção; e possuir renda familiar.

Para mais informações, basta se dirigir à sede do Serviço Família Acolhedora, localizada na Secretaria Municipal de Ação Comunitária, no bairro Nossa Senhora das Graças (Rua Antônio Barreiros, nº 194), com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Fotos: divulgação Secom/PMVR.