O trânsito começa e fluir na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí. O acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, por volta das 6h30min, deixou o trânsito com congestionamento na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí. O acidente envolveu duas carretas, um ônibus da Viação Top Rio e um carro da empresa de Reciclagem Santa Maria.

Duas ambulâncias seguiram para o local do acidente. Segundo a NovaDutra, o acidente ocorreu no km 225 e o transito está interrompido na faixa expressa. Pista sentido SP – RIO com tráfego lento na pista Expressa. O tráfego fluindo pela faixa da esquerda.