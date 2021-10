Caminhão-baú derruba poste no Aterrado

Um caminhão-baú derrubou um poste, no início da manhã desta quarta-feira (20), na Avenida 17 de Julho, no Aterrado, em Volta Redonda. A via está bloqueada no cruzamento com a Rua Luiz Alves Pereira.

Segundo testemunhas, o motorista do caminhão atingiu o poste ao dar marcha à ré. “Com a pancada, o poste caiu, mas ele foi embora”, disse o porteiro de um prédio, contando que não conseguiu visualizar a placa do veículo.

Até o momento desta publicação, não havia nenhuma equipe da concessionária de energia elétrica no local.