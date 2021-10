Confronto com a PM termina com dois baleados em Volta Redonda

Dois suspeitos foram baleados na noite desta quarta-feira (20) no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda, durante uma troca de tiros com policiais militares. Segundo testemunhas, o confronto ocorreu entre as ruas São João de Meriti e São Gonçalo. Os dois foram levados ao Hospital São João Batista pelo Samu e bombeiros.

Um deles, de 19 anos, está em estado grave. Já o outro, de 26 anos, está lúcido e orientado, e se encontrava em estabilização clínica.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local verificar informações de tráfico de drogas e porte de arma, quando foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram e atingiram os suspeitos. Uma arma foi apreendida.

Também nesta quarta, um homem de 44 anos foi baleado na perna na Voldac, mas não corre risco de morrer. Por: Felipe Cury