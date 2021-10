Estelionatárias presas ofereciam cursos falsos

Duas estelionatárias foram presas na segunda-feira, acusadas de oferecerem cursos falsos, em várias cidades do Rio de Janeiro. As prisões ocorreram em Resende.

Segundo o Delegado Ronaldo Aparecido, as mulheres ofereciam cursos que seriam de graça, mas na primeira aula, cobravam de R$600 a R$900, alegando tratar-se de material didático. Elas faziam o cadastro das vítimas e depois passavam mensagens por telefone, convocando para uma aula inaugural de 30 minutos, quando efetuavam a cobrança. Assim, as vítimas faziam os pagamentos pelo material. Aproximadamente 600 pessoas sofreram o golpe, que movimentou mais de R$1 milhão só na última semana.

Foram apreendidas com as suspeitas, duas máquinas de cartão de crédito e fichas de cadastro das vítimas.

Ronaldo Aparecido informou ainda, que as máquinas de cartão estão cadastradas no nome das suspeitas e que no extrato da máquina, foi constatada a movimentação de mais de R$1 milhão, somente no período que estão no estado do Rio de Janeiro.

As investigações apontam que as suspeitas chegaram no aeroporto no Rio de Janeiro na última terça-feira, vindas de São Paulo. Elas alugaram um carro e vieram passando por várias cidades aplicando o golpe. Além de Resende, o golpe foi aplicado nas seguintes cidades: Angra dos Reis, Seropédica, Paracambi, São Gonçalo, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis, Niterói, Itaboraí, Maricá e Nova Iguaçu.