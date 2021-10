Policiais militares prenderam, no final da tarde de terça-feira, um jovem, de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas na servidão da Rua Mutirão, no Santo Agostinho, em Volta Redonda. Quando os agentes chegaram ele estava em companhia de um adolescente. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Nada de ilícito foi encontrado com os dois.

Como havia um mandado de prisão expedido pela Justiça, o suspeito ficou preso. O adolescente foi liberado em seguida.