A Comissão Especial de Fiscalização e acompanhamento de supostos indícios de falta de recolhimento de ISS por parte das empresas LIV Saúde e Hospital Santa Cecília, criada através da Resolução Nº 5.299 DE 11 de agosto de 2021, recebeu na tarde desta quinta-feira (21/10), nas dependências da CMVR, o Secretário de Fazenda, Eric de Souza Higino e o Diretor do Departamento Imobiliário, Anderson de Assis, ambos representantes da PMVR, que prestaram esclarecimentos sobre o assunto em questão com a presença dos componentes da Comissão, os vereadores Luciano Mineirinho, Paulo Conrado, Jorginho Fuede e Rodrigo Furtado.

Após as explicações, ficou decidido pela Comissão que será enviado também um convite à Procuradoria Geral do Município (PGM) para que junto com o Poder Legislativo possam somar esforços e encontrar as soluções devidas para a situação das empresas citadas referente à arrecadação do ISS.